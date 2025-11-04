محافظ الجيزة يعتمد التعريفة الجديدة للسرفيس والنقل الجماعي

محافظ الجيزة يعتمد التعريفة الجديدة للسرفيس والنقل الجماعي

محافظ الجيزة يعتمد التعريفة الجديدة للسرفيس والنقل الجماعي

اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية، التي تُطبق اعتبارًا من اليوم الجمعة وطبقًا للجداول المرفقة، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بتحريك أسعار البنزين.

تعديل تعريفة الركوب

وأوضح النجار أن اللجنة التي جرى تشكيلها لتعديل تعريفة الركوب، وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرًا إلى أن اللجنة استقرت على تحريك تعريفة أجرة السرفيس والنقل الجماعي، مشيرا إلى أنه جرى تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التي ترتبط مع الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم، لضمان توحيد التعريفة.

التأكد من وضع الملصق الخاص

وكلف محافظ الجيزة جهاز السرفيس والأحياء والمراكز، بطباعة ملصقات وبانرات بالتعريفة الجديدة والالتزام بنشرها بالمواقف وتعليقها في مكان واضح للمواطنين والسائقين، مشددًا على ضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، والمتضمن خط السير والأجرة المقررة.


ووجّه الأجهزة المعنية من جهاز السرفيس وإدارة المرور ورؤساء الأحياء والمراكز ومسؤولي التموين، بالرقابة والمتابعة على مدار الساعة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين، وتوقيع غرامات فورية ورادعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


وأكد أن غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، مُعلنًا أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أي بلاغات تخص التسعيرة الجديدة:
على الخطوط التالية 33465048 / 33465046 بالإضافة إلى خدمة الواتساب على الرقم 01016050453

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