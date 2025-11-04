كاتب صحفي: فصل 1000 ضابط إسرائيلي معارض يعكس انقسامًا داخل جيش الاحتلال

علق الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، على توقيع 150 ضابطًا من البحرية الإسرائيلية على بيان يعبرون فيه عن اعتراضهم على استمرار الحرب في غزة.

وقال أبو الهول، في تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية: « قبل ساعات قليلة، وافق نتنياهو على قرار وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، ورئيس الأركان الإسرائيلي بفصل نحو 1000 طيار من جيش الاحتلال الإسرائيلي، معظمهم من جنود الاحتياط، رغم أن البعض بدأ يتراجع ويقول إن الأمر ليس بهذه الحدة».

وتابع، أن هذا التحرك يعكس إصرار الحكومة على المضي قدمًا في خططها العسكرية وتدمير غزة، كما هو واضح من المواقف التي يتخذها نتنياهو وحكومته.

وأردف: «نتنياهو يرى أن هذا العدد من الطيارين والبحارين لن يؤثر هذا التراجع في القوات العسكرية على سير العمليات، كما أن نتنياهو يرى أن هذه التحركات تشكل تحديًا لسلطة الحكومة وتدخلًا في الأمور السيادية، لذا يرفض تقديم أي تنازلات في هذا السياق».

وأكد، أنه لا يزال موقف المواطن الإسرائيلي العادي غير واضح بشكل كامل، لكن من الواضح أن الغالبية العظمى من الإسرائيليين قد تحولوا إلى اليمين، وأصبحوا مؤيدين لاستمرار الحرب في غزة بهدف القضاء على حركة حماس، لذا، يواصل نتنياهو تطبيق سياساته، ويستند إلى دعم من شرائح واسعة في المجتمع الإسرائيلي، مما يعزز موقفه في استكمال خطط الحرب والتدمير.