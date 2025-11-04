محافظ مطروح يعتمد تعريفة المواصلات الجديدة للسرفيس والتاكسي (صور)

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس سواء للخطوط الداخلية أو الربط مع المحافظات والأقاليم، وأكد في بيان اليوم، انتظام في سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح.

تعريفة ركوب التاكسي في مطروح

أضاف محافظ مطروح في بيان، أنه جرى تحريك تسعيرة أجرة التاكسي إلى 13 جنيها عند فتح الباب، و4.5 جنيه لكل كيلو.

متابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة في مطروح

كلف محافظ مطروح مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة وغرفة العمليات بالمتابعة المستمرة مع مسؤولي المراكز بالمحافظة الالتزام بأسعار أجرة سيارات نقل الركاب، والاطمئنان على استقرار الحالة العامة مع المرور علي المواقف ومحطات تموين السيارات ورصد أي مشكلات، مع متابعة توافر كميات الوقود والتزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة المقررة.

ووجه المحافظ بطبع الملصقات بالتعريف الجديدة ووضعها بالمواقف على كل سيارة أجرة وفقا لخط سيرها، مع تكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو محاولة لرفع قيمة تعريفة الركوب عن المقرر أو أي محاولة لإستغلال المواطنين، مع التشديد على إعلان قائمة التعريفة الجديدة للأجرة بجميع المواقف، ووضع الملصقات على السيارات محدد عليها خط السير وتعريفة الأجرة المحددة.

وناشد محافظ مطروح المواطنين، بالتواصل الفوري على رقم هاتف 0464933158 أو 0464943692 أو على الخط الساخن 114 لغرفة عمليات محافظة مطروح الرئيسية والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب عن القائمة المحددة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 الساعة.