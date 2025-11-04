محافظ القلويبية: تكثيف الحملات لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

أصدر اليوم، المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، قرارا رقم (484) لسنة 2025، الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة، وذلك على إثر تحريك أسعار البنزين والسولار الذي أقره وزير البترول والثروة المعدنية.

حملات لضبط حركة المواقف

وأفاد محافظ القليوبية بأن القرار الصادر، نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة، مع تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف، بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين.

ويجب وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى، وتوضع بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة، بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود، وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.







أرقام الخطوط الساخنة للإبلاغ عن المخالفات

وأضاف المحافظ أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، ستتلقى على مدار 24 ساعة أي شكاوى للمواطنين لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضدها، وذلك عبر الخط الساخن 114 او عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01119992624 (واتس آب) والرقم الأرضي 0133212461، بالاضافة إلى شكاوى مجلس الوزراء الخط الساخن (16528) وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة، مؤكدًا استمرار تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر ومُنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.