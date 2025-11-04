رئيس وزراء فلسطين: نعمل مع مصر لعقد مؤتمر إعادة إعمار غزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن ما يحدث على الأرض لا يقتصر فقط على قطاع غزة، بل يمتد ليشمل الضفة الغربية والقدس، إذ تتعرض هذه المناطق لاعتداءات متواصلة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، بدعم مباشر من الحكومة الإسرائيلية، موضحًا أن هذه الاعتداءات تأتي على كل المستويات، سواء الأمنية أو السياسية، إلى جانب التصعيد في الاستيطان، الحصار الاقتصادي، والدمار الهائل، فضلًا عن الممارسات غير الإنسانية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده.

أضاف في مؤتمر صحفي للجنة الوزارية العربية الإسلامية حول غزة، بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، أن «السلطة الفلسطينية تُقدّر جميع الجهود الدولية، سواء من لجنة الاتصال العربية أو من الشركاء ضمن تحالف حل الدولتين، وخاصة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال الأشهر الماضية»، مشيرًا إلى أهمية تفعيل هذه الجهود لدعم الحقوق الفلسطينية على المستويين السياسي والإنساني.

رئيس الوزراء الفلسطيني: الأولوية الآن وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن

وشدد رئيس الوزراء على أن «الأولوية الآن هي وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن»، معتبرًا أن ذلك يمثل «المدخل الحقيقي لمعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية، ولبدء عملية إعادة إعمار شاملة تمهد لإطلاق مسار سياسي جاد يُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967».

أوضح أن الحكومة الفلسطينية تعمل مع شركائها، لا سيما مصر، من أجل الإعداد لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الخطة العربية لإعادة الإعمار جرى تبنيها في القمة العربية، وتحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي وعدد كبير من الدول الصديقة، مؤكدًا أن التحضير جارٍ لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، وأن مصر تتولى تنظيمه، كونها من أوائل الداعمين للقضية الفلسطينية، مشددًا على أن نجاح هذه الجهود سيكون أساسًا لتحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم.

دمج غزة مع الضفة الغربية في كيان فلسطيني موحد

وتابع: «نحن نسعى ليس فقط لإعادة إعمار غزة، بل لإعادة دمجها مع الضفة الغربية في كيان فلسطيني موحد تحت مظلة السلطة الوطنية، بما يفتح الطريق لتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع».