وزير التموين: الدولة تتحمل فارق تكلفة إنتاج العيش وتسددها لأصحاب المخابز

قالت الإعلامية ندى رضا، إنّ الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد ثبات سعر رغيف الخبز البلدي المدعم والمسعر على البطاقات التموينية لسعر 20 قرشا للرغيف.

أضافت عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي ومن ضمنها سعر السولار، مؤكدًا أن المواطن يحصل على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 20 قرشا واستمرار تحمل الدولة لفارق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز.