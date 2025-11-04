محافظ القاهرة: تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

قالت الإعلامية هبة الحديدي، إنّ الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وجّه بتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجمركية الجديدة وخطوط السير.

وأضافت الحديدي، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ المحافظ شدد على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين على الفور.

وتابعت، أن المحافظ شدد على تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود، للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة، إذ أعلن أن مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية، تتابعان الوضع بشكل مستمر على مدار اليوم.