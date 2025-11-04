محافظ الدقهلية: المرور على المواقف ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة

قالت الإعلامية آية عبد الرحمن، إن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قرر تشكيل لجنة لتكثيف الحملات الرقابية التموينية على محطات الوقود لمكافحة الاحتكار واستغلال المواطنين.

وأضافت عبر قناة «إكسترا نيوز»: «قرر محافظ الدقهلية تكثيف الحملات الرقابية على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس للتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة».

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة شن حملات تموينية على الأسواق ومنافذ بيع السلع للتأكد من توافرها وضبط الأسعار ومنع استغلال المواطنين.

وأشار إلى أن رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء سيقومون بالمرور شخصيًا على مواقف سيارات الأجرة والسيرفيس ومحطات الوقود، للتأكد من انتظام العمل وضمان تقديم الخدمات للمواطنين بشكل منظم.

وقال محافظ الدقهلية: «تنسيق تام وفوري مع كل مراكز المدن والأحياء، وتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للإعلام بالتعريفة الجديدة والتواجد الميداني الدائم مع المواطنين في كل المواقف لتنفيذ التعريفة الجديدة بالزيادة المقررة حتى لا تتم أي زيادة عما هو مقرر».

وناشد المواطنين باتخاذ موقف إيجابي بالإخطار الفوري عن أي مخالفة من أي سائق، مشددًا على أنه يجري التنسيق مع المحافظات المجاورة حتى تكون التسعيرة موحدة، وعدم تغيير التسعيرات المقررة.