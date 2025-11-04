الأبراج الأكثر عاطفية.. من هم الأكثر هشاشة وتأثرا بالمواقف؟

علم الفلك يكشف الكثير عن شخصياتنا، بما في ذلك نقاط القوة والضعف التي تميز كل برج، وبعض الأبراج تُعرف بقدرتها على التحمل ومواجهة الصعاب، بينما هناك أبراج أخرى أكثر حساسية وتأثرًا بالمواقف، ما يجعلها عرضة للانكسار العاطفي أو الضغوط النفسية بسهولة.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» أكثر الأبراج العاطفية وحساسية وفقًا لمجلة «تايمز أوف إنديا».

اعرف أكثر الأبراج عاطفية

1- يعرف برج الحوت بحساسيته الشديدة، حيث يتأثر بكل كلمة أو موقف بطريقة تفوق باقي الأبراج، فمشاعره العميقة تجعله سريع البكاء سهل الكسر عاطفيًا، ويميل أصحاب هذا البرج إلى الهروب من الواقع إذا شعروا بالضغوط، ويفضلون العيش في عالمهم الخاص بدلًا من مواجهة المشاكل، وضعفهم الأساسي يكمن في عدم قدرتهم على وضع حدود واضحة مع الآخرين، ما يعرضهم للاستغلال العاطفي.

2- برج السرطان على الرغم أنه يعرف بكونه من أكثر الأبراج حبًا وإخلاصًا، إلا أن السرطان ضعيف جدًا عندما يتعلق الأمر بالمشاعر، ويأخذ كل شيء على محمل شخصي، ويجد صعوبة في التعامل مع الانتقادات أو التجاهل.

وعندما يتعرض للأذى، ينسحب إلى قوقعته ويجد صعوبة في التعافي، ما يجعله عرضة للحزن والاكتئاب.

3- برج الميزان دائمًا يسعى لتحقيق التوازن في حياته، لكنه أحيانًا يكون مترددًا لدرجة تجعله غير قادر على اتخاذ القرارات الحاسمة، وتجعله رغبته في إرضاء الجميع ضعيفًا أمام الضغوط، كما أنه يخشى المواجهات ويفضل تجنب الصراعات حتى لو كان ذلك على حساب راحته النفسية، وضعف الميزان يكمن في حاجته المستمرة إلى تأكيد الآخرين على أنه محبوب ومقبول.

4- برج العذراء يبدو منظمًا وقويًا من الخارج، إلا أنه من الداخل يعاني من خوف دائم من الفشل، ويحب العذراء الكمال في كل شيء، لكنه يرهق نفسه بالنقد المستمر، ما يجعله يفقد الثقة في قدراته بسهولة.

ويشعر دائمًا أنه غير كافٍ، ويقلق من رأي الآخرين فيه، ما يؤثر على حالته النفسية ويجعله عرضة للتوتر الدائم.

5- برج الجدي يبدو قويًا وصلبًا، لكنه في الحقيقة يخفي وراء هذه القوة خوفًا عميقًا من الفشل، ويسعى دائمًا لتحقيق النجاح ويضع ضغوطًا كبيرة على نفسه، ما يجعله يشعر بالإرهاق النفسي سريعًا.

كما أن لديه صعوبة في التعبير عن مشاعره، ما يجعله يشعر بالوحدة والضغط الداخلي دون أن يشارك أحدًا بما يمر به.