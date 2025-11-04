ترطيب الشعر في المنزل لمواجهة جفاف الربيع.. أفضل الطرق

مع قدوم فصل الربيع، تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع، مما قد يؤثر على صحة شعرك ويجعله عرضة للجفاف والتقصف، خاصة مع زيادة التعرض لأشعة الشمس والتقلبات الجوية، فإن يمكن ترطيب الشعر بانتظام باستخدام مكونات طبيعية وعادات صحية يمكن أن يحافظ على نعومته ولمعانه، لذا إليك وصفات طبيعية لترطيب الشعر في المنزل لمواجهة جفاف الربيع وفقًا للجمعية الأمريكية لطب الأمراض الجلدية AAD.

ترطيب الشعر في المنزل لمواجهة جفاف الربيع

1- استخدمي الزيوت الطبيعية المغذية مثل زيت جوز الهند، زيت الأرجان، وزيت الزيتون لترطيب الشعر بعمق. هذه الزيوت تخترق جذع الشعر، مما يساعد في تقليل فقدان الرطوبة ويحافظ على نعومة الشعر لفترة أطول.

-سخني كمية صغيرة من الزيت دافئ وليس ساخنًا، ودلكي فروة رأسك به بلطف، ثم وزعيه على أطراف الشعر.

-اتركيه لمدة 30-60 دقيقة قبل غسله بشامبو خالٍ من السلفات.

2- الترطيب العميق باستخدام ماسكات منزلية الماسكات المنزلية الطبيعية تمنح الشعر ترطيبًا مكثفًا وتحميه من الجفاف الناتج عن تغيرات الطقس.

أفضل الماسكات لترطيب الشعر في الربيع

ماسك الأفوكادو والعسل الأفوكادو غني بالأحماض الدهنية التي تغذي الشعر، بينما العسل يساعد في الاحتفاظ بالرطوبة.

-اهرسي نصف ثمرة أفوكادو مع ملعقة كبيرة من العسل وملعقة من زيت جوز الهند، ثم وزعي المزيج على شعرك لمدة 30 دقيقة قبل غسله.

ماسك الزبادي وجل الصبار الزبادي يحتوي على البروتينات التي تقوي الشعر، وجل الصبار يعمل كمرطب طبيعي فعال.

- اخلطي نصف كوب من الزبادي مع ملعقتين من جل الصبار، وطبقيه على شعرك لمدة 20 دقيقة.

3- تجنبي غسل الشعر بالماء الساخن تجنبي غسل الشعر بالماء الساخن، لأنه يجرده من الزيوت الطبيعية ويؤدي إلى الجفاف، وبدلًا من ذلك، استخدمي الماء الفاتر أو البارد لشطف شعرك، مما يساعد في الحفاظ على الترطيب الطبيعي لفروة الرأس.

4- استخدام بلسم مرطب بدون شطف لأن استخدام بلسم مرطب خفيف بدون شطف يساعد في الاحتفاظ بالرطوبة وحماية الشعر من العوامل البيئية الضارة. اختاري المنتجات التي تحتوي على مكونات مثل الجلسرين، زبدة الشيا، أو زيت الأرغان.

5- تقليل استخدام أدوات التصفيف الحرارية لأن كثرة استخدام أدوات التصفيف الحرارية مثل المكواة والسيشوار تسبب فقدان الرطوبة من الشعر، مما يجعله جافًا وهشًا. حاولي تقليل استخدامها، وإذا كنتِ بحاجة لتصفيف شعرك، استخدمي بخاخ الحماية من الحرارة قبل التعرض لأي مصدر حرارة.