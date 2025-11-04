على هامش منتدى أنطاليا.. وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الداعم للسودان

التقى الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الجمعة 11 أبريل، بالفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم للسودان

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية استهل اللقاء بنقل تحيات السيد رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مؤكدًا على موقف مصر الثابت والداعم للسودان الشقيق ولاستقراره ووحدته وسلامة أراضيه.

كما شدد عبدالعاطي على الحرص على مواصلة العمل المشترك بين البلدين الشقيقين، في ظل الروابط التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتعاون المشترك بينهما.

من جانبه، بعث الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بتحياته لرئيس الجمهورية، معربًا عن تقديره الكبير لاستضافة مصر لأعداد غفيرة من الشعب السوداني الشقيق خلال الفترة الماضية، ومؤكدًا على دعمه لتعزيز العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات.