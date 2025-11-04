«الأرصاد» تكشف درجات الحرارة غدا.. توقعات بسقوط أمطار ونشاط للرياح

«الأرصاد» تكشف درجات الحرارة غدا.. توقعات بسقوط أمطار ونشاط للرياح

«الأرصاد» تكشف درجات الحرارة غدا.. توقعات بسقوط أمطار ونشاط للرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت، متوقعة أن تسود حالة من الاستقرار في الطقس مع وجود بعض الظواهر الجوية المؤثرة، وأن يكون معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.

طقس الغد.. ظواهر جوية مؤثرة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لبعض الظواهر الجوية المؤثرة غدا السبت، أهمها وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية خلال بعض الفترات المتقطعة، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح على السواحل الشمالية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد خلال فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى غدا السبت على القاهرة الكبرى والأقاليم، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

القاهرة: العظمى 23 درجة، والصغرى 14 درجة مئوية.

العاصمة الإدارية: العظمى 24 درجة، والصغرى 14 درجة مئوية.

6 أكتوبر: العظمى 24 درجة، والصغرى 13 درجة مئوية.

بنها: العظمى 23 درجة، والصغرى 13 درجة مئوية.

دمنهور: العظمى 22 درجة، والصغرى 13 درجة مئوية.

وادي النطرون: العظمى 23 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.

كفر الشيخ: العظمى 22 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.

المنصورة: العظمى 22 درجة، والصغرى 13 درجة مئوية.

الزقازيق: العظمى 23 درجة، والصغرى 13 درجة مئوية.

شبين الكوم: العظمى 22 درجة، والصغرى 13 درجة مئوية.

طنطا: العظمى 22 درجة، والصغرى 13 درجة

كاترين: العظمى 16 درجة، والصغرى 6 درجة مئوية.

الطور: العظمى 26 درجة، والصغرى 16 درجة مئوية.

طابا: العظمى 21 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.

شرم الشيخ: العظمى 26 درجة، والصغرى 16 درجة مئوية.

الإسكندرية: العظمى 21 درجة، والصغرى 13 درجة مئوية.

العلمين: العظمى 20 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.

مطروح: العظمى 20 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.

السلوم: العظمى 20 درجة، والصغرى 11 درجة مئوية.

سيوة: العظمى 24 درجة، والصغرى 10 درجة مئوية.

رأس غارب: العظمى 24 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.

الغردقة: العظمى 26 درجة، والصغرى 14 درجة مئوية.

سفاجا: العظمى 26 درجة، والصغرى 14 درجة مئوية.

قد تكون صورة ‏‏خريطة‏ و‏نص‏‏

مرسى علم: العظمى 25 درجة، والصغرى 19 درجة مئوية.

شلاتين: العظمى 26 درجة، والصغرى 18 درجة مئوية.

حلايب: العظمى 25 درجة، والصغرى 20 درجة مئوية.

أبورماد: العظمى 25 درجة، والصغرى 18 درجة مئوية.

رأس حدربة: العظمى 24 درجة، والصغرى 19 درجة مئوية.

الفيوم: العظمى 21 درجة، والصغرى 11 درجة مئوية.

بني سويف: العظمى 24 درجة، والصغرى 10 درجة مئوية.

المنيا: العظمى 25 درجة، والصغرى 11 درجة مئوية.

أسيوط: العظمى 26 درجة، والصغرى 11 درجة مئوية.

سوهاج: العظمى 24 درجة، والصغرى 9 درجة مئوية.

قنا: العظمى 28 درجة، والصغرى 13 درجة مئوية.

الأقصر: العظمى 28 درجة، والصغرى 14 درجة مئوية.

أسوان: العظمى 29 درجة، والصغرى 15 درجة مئوية.

الوادي الجديد: العظمى 29 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.

أبو سمبل: العظمى 29 درجة، والصغرى 15 درجة مئوية.

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