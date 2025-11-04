المفوضية الأوروبية: لن نتخلى عن قواعدنا الرقمية للتوصل إلى اتفاق تجاري مع ترامب

أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها لن تتخلى عن قواعدها الرقمية للتوصل إلى اتفاق تجاري مع ترامب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.

وأضافت المفوضية الأوروبية: «نريد ضمان أن تكون بيئتنا الرقمية عادلة وآمنة وديمقراطية، وقواعدنا تنطبق على جميع الشركات أوروبية كانت أو أمريكية أو صينية، نريد اتفاقية تجارية جيدة مع الولايات المتحدة ولا نريد حربًا تجارية».

تعليق الرسوم الجمركية

إلى ذلك، قال وزير الاقتصاد الإسباني، إنّ قرار المفوضية الأوروبية بتعليق الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية كان القرار المناسب.

وتطالب الولايات المتحدة تحت قيادة ترامب باتفاقيات تجارية أكثر مرونة، في حين يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على موقفه القوي في حماية قواعده الرقمية.

تصريحات المفوضية الأوروبية بأن «القواعد الرقمية لا يمكن التفاوض عليها»، تعكس تمسك الاتحاد الأوروبي بمبادئه الأساسية في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق تجاري يقيد بعض هذه القواعد.

منع تصعيد الخلافات التجارية

في الوقت نفسه، أيد وزير الاقتصاد الإسباني قرار المفوضية الأوروبية بتعليق الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، واعتبر أن هذه الخطوة كانت في مصلحة الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار التجارة الحرة ومنع التصعيد في الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة.

هذه القرارات تعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في تجنب حرب تجارية شاملة مع الولايات المتحدة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وتداعيات جائحة كورونا.