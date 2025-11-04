«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يقصف خان يونس ورفح الفلسطينية

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قصفا مدفعيا استهدف حيي السلام والمنارة في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، خلال ساعات الليل، كما فجر منازل سكنية في شمال وغرب مدينة رفح الفلسطينية، أقصى جنوب القطاع.

إطلاق نيران مكثف من المروحيات الإسرائيلية

وأوضح «جبر»، خلال رسالته على الهواء، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية حلقت بشكل مكثف ومنخفض في أجواء المنطقة الجنوبية لقطاع غزة، ما تزامن مع إطلاق نيران مكثفة من المروحيات الإسرائيلية، باتجاه المناطق الشمالية الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية، حيث تتواجد الآليات العسكرية الإسرائيلية ضمن ما يُسمى بمحور «ميراج».

وأشار المراسل، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي طلبت من سكان المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، مثل خزاعة وعبسان الكبيرة وعبسان الجديدة، إخلاء مناطقهم والانتقال إلى ما وصفه الاحتلال بمناطق «المأوى» في الجهة الغربية للمدينة.

استشهاد فلسطينيين اثنين

وشدد على أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت منطقة المواصل في الجزء الغربي من خان يونس، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين.