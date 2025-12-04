سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 12-4-2025 في البنوك المصرية

أظهرت التحديثات الأخيرة التي نشرتها المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك العاملة في النظام المصرفي المصري، أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 12 أبريل 2025.

تحدد سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري عند 13.95 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي مستوى 14 جنيها للشراء و14.04 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

قُدر سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة بقيمة 13.94 جنيه للشراء و13.98 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري عند 13.96 جنيه للشراء و14 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

وصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر إلى 13.94 جنيه للشراء و13.98 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي

ناهز سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي نحو 13.94 جنيه للشراء و13.99 جنيه للبيع.