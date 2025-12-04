المبعوث الأمريكي يلمح إلى تقسيم أوكرانيا مثل برلين بعد الحرب العالمية الثانية

المبعوث الأمريكي يلمح إلى تقسيم أوكرانيا مثل برلين بعد الحرب العالمية الثانية

المبعوث الأمريكي يلمح إلى تقسيم أوكرانيا مثل برلين بعد الحرب العالمية الثانية

ألمح المبعوث الأمريكي إلى روسيا، الجنرال كيث كيلوج، إلى إمكانية تقسيم أوكرانيا إلى مناطق سيطرة، على غرار ما حدث في برلين بعد الحرب العالمية الثانية، في ظل استمرار رفض روسيا للهدنة.

إمكانية تقسيم أوكرانيا إلى مناطق سيطرة

ذكر الجنرال كيلوج أن هناك احتمالية لتقسيم أوكرانيا إلى مناطق سيطرة، حيث تكون القوات البريطانية والفرنسية جزءًا من قوة طمأنة في الغرب، بينما تكون القوات الروسية في الشرق.
وأضاف أن القوات الأوكرانية ومنطقة منزوعة السلاح قد تفصل بين الطرفين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لن تُقدم أي قوات برية في هذا السياق، وقال لصحيفة «التايمز»: «الموقف يشبه ما حدث في برلين بعد الحرب العالمية الثانية، حيث كانت هناك مناطق روسية وفرنسية وبريطانية»، ولم تُعلق كييف على هذه التصريحات بعد.

المحادثات استمرت لأكثر من 4 ساعات

في الوقت نفسه، أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحذيرًا نادرًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل المحادثات بين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، والرئيس الروسي، وكتب ترامب عبر منصته: «يجب على روسيا أن تتحرك، يموت الكثير من الناس، آلاف كل أسبوع، في حرب مروعة لا معنى لها حرب لم يكن ينبغي أن تحدث أبدًا، ولم تكن لتحدث لو كنت رئيسًا».

وظهرت صور لبوتين وهو يحيي ويتكوف في مكتبة سانت بطرسبرغ الرئاسية في بداية المفاوضات، وذكرت وكالات الأنباء الحكومية أن المحادثات استمرت لأكثر من أربع ساعات، وأكد كيريل دميترييف، المبعوث الروسي للاستثمار، الذي كان يرافق ويتكوف، أن المحادثات كانت «مثمرة»، وفقًا لوكالة أنباء «تاس» الروسية.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا