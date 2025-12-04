ألمح المبعوث الأمريكي إلى روسيا، الجنرال كيث كيلوج، إلى إمكانية تقسيم أوكرانيا إلى مناطق سيطرة، على غرار ما حدث في برلين بعد الحرب العالمية الثانية، في ظل استمرار رفض روسيا للهدنة.

إمكانية تقسيم أوكرانيا إلى مناطق سيطرة

ذكر الجنرال كيلوج أن هناك احتمالية لتقسيم أوكرانيا إلى مناطق سيطرة، حيث تكون القوات البريطانية والفرنسية جزءًا من قوة طمأنة في الغرب، بينما تكون القوات الروسية في الشرق.

وأضاف أن القوات الأوكرانية ومنطقة منزوعة السلاح قد تفصل بين الطرفين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لن تُقدم أي قوات برية في هذا السياق، وقال لصحيفة «التايمز»: «الموقف يشبه ما حدث في برلين بعد الحرب العالمية الثانية، حيث كانت هناك مناطق روسية وفرنسية وبريطانية»، ولم تُعلق كييف على هذه التصريحات بعد.

المحادثات استمرت لأكثر من 4 ساعات

في الوقت نفسه، أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحذيرًا نادرًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل المحادثات بين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، والرئيس الروسي، وكتب ترامب عبر منصته: «يجب على روسيا أن تتحرك، يموت الكثير من الناس، آلاف كل أسبوع، في حرب مروعة لا معنى لها حرب لم يكن ينبغي أن تحدث أبدًا، ولم تكن لتحدث لو كنت رئيسًا».

وظهرت صور لبوتين وهو يحيي ويتكوف في مكتبة سانت بطرسبرغ الرئاسية في بداية المفاوضات، وذكرت وكالات الأنباء الحكومية أن المحادثات استمرت لأكثر من أربع ساعات، وأكد كيريل دميترييف، المبعوث الروسي للاستثمار، الذي كان يرافق ويتكوف، أن المحادثات كانت «مثمرة»، وفقًا لوكالة أنباء «تاس» الروسية.