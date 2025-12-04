المبعوث الأمريكي يلمح إلى تقسيم أوكرانيا مثل برلين بعد الحرب العالمية الثانية
المبعوث الأمريكي يلمح إلى تقسيم أوكرانيا مثل برلين بعد الحرب العالمية الثانية
إمكانية تقسيم أوكرانيا إلى مناطق سيطرة
المحادثات استمرت لأكثر من 4 ساعات
في الوقت نفسه، أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحذيرًا نادرًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل المحادثات بين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، والرئيس الروسي، وكتب ترامب عبر منصته: «يجب على روسيا أن تتحرك، يموت الكثير من الناس، آلاف كل أسبوع، في حرب مروعة لا معنى لها حرب لم يكن ينبغي أن تحدث أبدًا، ولم تكن لتحدث لو كنت رئيسًا».
وظهرت صور لبوتين وهو يحيي ويتكوف في مكتبة سانت بطرسبرغ الرئاسية في بداية المفاوضات، وذكرت وكالات الأنباء الحكومية أن المحادثات استمرت لأكثر من أربع ساعات، وأكد كيريل دميترييف، المبعوث الروسي للاستثمار، الذي كان يرافق ويتكوف، أن المحادثات كانت «مثمرة»، وفقًا لوكالة أنباء «تاس» الروسية.