الرد العسكري «جاهز».. ترامب يمهل إيران 60 يوما بشأن برنامجها النووي

حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة 60 يومًا لإيران لتحقيق تقدم في المحادثات المتعلقة ببرنامجها النووي، وإلا فستواجه ردًا عسكريًا بعد انتهاء المهلة المحددة، بحسب صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية نقلًا عن 4 أشخاص مطلعين على الأمر.

ويُمهّد الموعد النهائي، المنصوص عليه في رسالة جديدة من ترامب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، الطريق لاجتماع رفيع المستوى بين مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عرافجي في عُمان غدًا السبت، وهي أول محادثات مهمة بين واشنطن وإيران منذ عودة ترامب للبيت الأبيض.

وقالت «بوليتيكو»، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي حالي وآخر سابق، بالإضافة إلى مساعدين جمهوريين في الكونجرس ومسؤول أمريكي كبير سابق مُطّلع على الأمر، إنهم يخشون سرًا أن تصب هذه المفاوضات في مصلحة طهران، مع رفض إسرائيلي للجهود الدبلوماسية مع طهران.

مخاوف إسرائيلية من إعادة بناء إيران لقوتها

ويخشى المسؤولون الأمريكيون من أن تستخدم إيران المحادثات كتكتيك لتأخير إعادة بناء قواتها، أو من احتمال موافقة ترامب على صفقة وصفت بـ«السيئة» من أجل تحقيق فوز دبلوماسي سريع.

وأفادت تقارير أن إيران منفتحة على اتفاق مؤقت بشأن برنامجها النووي قبل مواصلة المحادثات بشأن اتفاق أشمل، بحسب موقع «أكسيوس» الاستخباراتي الأمريكي.

وأشار ويتكوف، في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إلى أنه سيدخل المحادثات منفتحًا على السماح لإيران بمواصلة برنامجها النووي، طالما لم تُسلحه طهران.