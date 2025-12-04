أسعار الذهب اليوم السبت 12-4-2025.. تحديث جديد في عيار 21

كشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، عن تحديث جديد في أسعار الذهب اليوم السبت 12-4-2025 خلال التعاملات الصباحية، وتزاد القوة الشرائية للذهب من قبل الراغبين في الاستثمار خاصة السبائك الذهبية عيار 24.

سعر الذهب اليوم السبت في مصر

ووفق مؤسسة «جولد بيليون» المتخصصة في أبحاث الذهب والشعبة العامة للذهب والمجوهرات، جاء سعر الذهب اليوم السبت في محال الصاغة، لجميع الأعيرة كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت نحو 5360 جنيها للشراء و5226 جنيها للبيع دون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم السبت نحو 4913 جنيهًا للشراء و4882 جنيهًا للبيع ودون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت إلى 4690 جنيهًا للشراء و4660 جنيهًا للبيع دون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت سجل 4020 جنيهًا للشراء و3994 جنيها للبيع بدون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم السبت بلغ 3127 جنيهًا للشراء و3106 جنيهات للبيع بدون احتساب المصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 37 ألفًا و520 جنيهًا للشراء بينما سجل نحو 37 ألفًا و490 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عالميًا

وصل سعر أونصة الذهب عالميا اليوم السبت إلى 3237 دولار للشراء، و3236.5 دولار للبيع.