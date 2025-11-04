سعر الذهب اليوم الجمعة 11-4-2025 في محال الصاغة

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، تحديث سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 11-4-2025 في محال الصاغة، والذي يشهد رواجًا في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

بحسب مؤسسة «جولد بيليون» المتخصصة في أبحاث الذهب، فإن سعر الذهب اليوم الجمعة في محال الصاغة، كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5223 جنيها للشراء و5200 جنيه للبيع دون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 22

سعر جرام الذهب عيار 22 سجل 4788 جنيهًا للشراء و4776 جنيهًا للبيع بدون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 4570 جنيهًا للشراء و4550 جنيهًا للبيع دون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 3917 جنيهًا للشراء و3900 جنيه للبيع بدون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 سجل 3047 جنيهًا للشراء و3033 جنيهًا للبيع بدون احتساب المصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب 35 ألفًا و40 جنيهًا، بدون احتساب المصنعية.

سعر الذهب عالميًا

سجل سعر أونصة الذهب نحو 3173 دولار للشراء، وتزن 31 جرامًا.