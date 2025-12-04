سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 12-4-2025 في السوق المحلية

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء، عن تحديثات جديدة في سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 12-47-2025، خلال التعاملات الصباحية، حيث تراجعت الأسعار في الأسواق المصرية، وجاءت كالتالي:

أسعار الحديد الاستثماري اليوم

بلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 37 ألفا و511 جنيها، متراجعة بقيمة 1499 جنيها للطن الواحد، وهو سعر البيع للمستهلك أي يشمل هامش الربح وتكلفة النقل.

أسعار حديد عز اليوم

وسجل سعر طن الحديد عز 39 ألفًا و500 جنيهًا للمستهلك بتراجع بقيمة 767 جنيها للطن عن أسعار أمس، ويشمل السعر هامش الربح وتكلفة النقل من المصنع إلى المخزن، وفق المعلن من بوابة الأسعار الرسمية.

سعر طن الأسمنت اليوم

سجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم السبت 12-4-2025 نحو 3587 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الحديد عالميًا

بلغ متوسط سعر حديد التسليح عالميًا 438 دولارًا للطن.

سعر الحديد الخام عالميًا

وسجل متوسط سعر الحديد الخام عالميًا نحو 99.95 دولار للطن.

سعر خام البيليت عالميًا

- ووصل متوسط سعر خام البیلیت إلى 446 دولارًا للطن.