القمر الوردي 2025.. اعرف موعد ظهور أصغر بدر بنسبة لمعان تصل إلى 100%

ظاهرة فلكية مبهرة تزين بدر شهر أبريل، الملقب بـ«القمر الوردي 2025»، سماء الليل فجر الأحد، حيث يتزامن ظهوره مع بداية فصل الربيع. ومن المنتظر أن يكتمل بدر شهر شوال بنسبة لمعان تصل إلى 100%، فى نحو الساعة 2:24 من صباح غدٍ الأحد، وهو أول بدر يلي الاعتدال الربيعى هذا العام، ويُعد من المشاهد النادرة التى تجذب أنظار محبى الفلك حول العالم، وذلك وفقًا لما نشره الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على حسابه الرسمى «فيس بوك».

القمر الوردي 2025

يكتمل قرص القمر ويصبح بدرًا كامل الاستدارة فى ذلك اليوم، حيث يكون فى حالة تقابل مع الشمس، فيشرق عند غروب الشمس مباشرة، ويظل فى السماء طوال الليل حتى يغرب مع شروق شمس اليوم التالى. وتبلغ نسبة لمعانه 100%، إلا أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقى لقرص القمر، لذا يبدو لنا كما لو كان بدرًا خلال الفترة من 11 إلى 15 أبريل.

ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية بعدة أسماء، أشهرها «القمر الزهرى» أو «الوردى» أو «القمر العشبى»، دلالة على أجواء الربيع ونمو الزروع والعشب ونباتات الحقل فى هذا التوقيت من العام. ويُعد وقت اكتمال القمر هو الأنسب لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة أو التلسكوبات الصغيرة.

وأضاف «تادرس» أن هذه الليلة تُعد فرصة مثالية لهواة الفلك لرصد سطح القمر بتفاصيله الدقيقة، بما فى ذلك الفوهات البركانية والحفر النيزكية، بفضل سطوعه الكامل.

ومن المقرر أن يكون القمر يوم 14 أبريل فى منطقة الأوج فى مداره حول الأرض، وهى النقطة التى يكون فيها أبعد ما يكون عن الأرض، حيث تبلغ المسافة بينهما نحو 406,000 كم. ويُذكر أن موقع الأوج يختلف من شهر لآخر، كما أن ظاهرة المد والجزر تقل شدتها نسبيًا عندما يكون القمر فى هذه المنطقة.