محافظ بني سويف: تمويل 16 ألفا و615 مشروعا صغيرا بـ2.5 مليار جنيه خلال 10 أعوام

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن إجمالي التمويل الذي قدمه المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» وصل إلى 2 مليار و509 ملايين جنيه، استفاد منها 16 ألفا و615 مشروعا صغيرا، ما أسهم في توفير أكثر من 27 ألف فرصة عمل في قطاعات متعددة تشمل الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات، وذلك منذ انطلاق المشروع في 2015 وحتى مارس 2025.

محافظ بني سويف يستعرض مبادرة «مشروعك»

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعدته نهى محمد مدير «مشروعك» على مستوى محافظة بني سويف، حيث يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع(الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة.

وأكد محافظ بني سويف، خلال بيان صحفي، اليوم، أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، ويشارك فيها عدد من البنوك الوطنية مثل مصر، والأهلي، والقاهرة، والزراعي المصري، والإسكان، والإسكندرية، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين غير الموظفين، وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك.

دعم وتشجيع الشباب

وأشار إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر ،والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

فيما أشارت مدير «مشروعك» إلى توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين من خلال لجان بالمراكز، والتي تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات تحت إشراف السكرتير العام بمسئولي المقرات وممثلي الجهات المشاركة في المشروع واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع.