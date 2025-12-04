سعر كرتونة البيض اليوم السبت 12-4-2025 في الأسواق.. تحديث جديد

في تحديث جديد لأسعار البيض، سجل سعر البيض الأحمر للمستهلك اليوم السبت 12-4-2025 في الأسواق ومحلات التجزئة قيمة جديدة، وذلك وفقًا لما رصدته البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، بالإضافة إلى بيانات الشعبة العامة للدواجن.

ووفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية على موقعها الإلكتروني الرسمي، بالإضافة إلى الموقع الرسمي لبورصة الدواجن، حافظ سعر البيض الأحمر للمستهلك على استقراره اليوم السبت 12-4-2025 في السوق المحلي وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم للمستهلك

بلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم السبت للمستهلك على مستوى الجمهورية بين 165 و170 جنيهًا، بينما سجل سعر كرتونة البيض الأحمر داخل المزرعة نحو 140 إلى 144 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

وسجل متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم السبت للمواطنين ليتراوح بين 165 و170 جنيها، بينما سجلت الكرتونة داخل المزارع بين 135 إلى 140 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم

وسجل متوسط سعر كرتونة البيض البلدي اليوم 160 جنيها للمواطنين، بينما تراوح سعرها داخل المزارع نحو 109 إلى 120 جنيهًا.