تحديث جديد ببورصة الدواجن.. اعرف أسعار الكتاكيت اليوم السبت 12-4-2025 في مصر

حدثت بورصة الدواجن أسعار الكتاكيت اليوم السبت 12-4-2025 في مصر خلال بداية التعاملات اليومية، بجانب مختلف الأنواع في عدد كبير من المزارع العاملة في السوق المصري، إذ يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت في بورصة الدواجن بين 40 إلى 55 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

وسجلت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 12-4-2025 في مصر في المزارع المصرية تحديثًا جديدًا، للعديد من الأنواع اليوم في بورصة الدواجن، للعديد من الأنواع، وفقا لآخر تحديث للأسعار المعلنة على بورصة الدواجن، على النحو التالي:

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت في بورصة الدواجن بين 40 إلى 55 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور اليوم السبت في بورصة الدواجن ما بين 13 إلى 14 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني اليوم السبت في بورصة الدواجن ما بين 11 إلى 12 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي اليوم السبت في بورصة الدواجن ما بين 7 إلى 7.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت في مصر

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو اليوم السبت في بورصة الدواجن ما بين 13 إلى 14 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور اليوم السبت في بورصة الدواجن ما بين 13 إلى 14 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت الهجين اليوم السبت في بورصة الدواجن ما بين 9 إلى 10 جنيهات.