سعر كرتونة البيض للمستهلك اليوم الخميس 10-4-2025 في الأسواق المحلية

سعر كرتونة البيض للمستهلك اليوم الخميس 10-4-2025 في الأسواق المحلية

سعر كرتونة البيض للمستهلك اليوم الخميس 10-4-2025 في الأسواق المحلية

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء تحديث جديد في سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك اليوم الخميس 10-4-2025، ليتراجع متوسط طبق البيض بنسبة 2.5%، ما يُعادل 4 جنيه ونصف.

ترصد السطور التالية سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك اليوم في مصر لمختلف أصناف بيض المائدة؛ خاصةً أسعار البيض البلدي، والبيض الأبيض، أو الأحمر، وفقا لآخر تحديث.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك في الأسواق

سجل متوسط سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك في المتاجر 167.50 جنيه.

أسعار البيض

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم حوالى 166 جنيه و40 قرشا، وتحتوي على 30 بيضة، بتراجع 7 جنيهات ونصف.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمُستهلك 166 جنيه و50 قرشا، وسعر البيضة الواحدة 6 جنيهات بانخفاض 2% عن سعر الأمس.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم للمستهلك

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 168 جنيه و40 قرشا، بسعر 6 جنيهات للبيضة الواحدة التي انخفضت 1.8% عن الأمس.

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