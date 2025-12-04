نقيب الأطباء الفلسطينيين: ما يحدث في غزة تخطى جرائم الحرب ويجب وقف إطلاق النار

طالب الدكتور شوقي فارس، نقيب الأطباء الفلسطينيين، بضرورة وقف إطلاق النار في غزة فورًا، والوقوف إلى الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة.

اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب

وأضاف خلال كلمته في اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب، أن الوضع الحالي في قطاع غزة مأساوي، ويحتاج إلى تدخل عاجل وسريع من الدول العربية والإسلامية والعالم أجمع، خاصة أن هناك قطاعا كبيرا من أهالي وسكان غزة لا يجدون الماء ولا الدواء ولا الغذاء، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى غزة برغم من أهميتها، لكنها ليست كافية حتى الآن.

ودعا الاتحاد الأطباء العرب، إلى الضغط على الشعوب والدول بوقف إطلاق النار في غزة أولاً، ثم إعادة الإعمار وإدخال المساعدات الطبية والفرق الطبية التي تسهم في رفع معاناة ومعالجة المرضى الفلسطينيين.

جرائم حرب جسيمة في غزة

وأكد أن ما يحدث في فلسطين هو جرائم حرب جسيمة، مناشدًا كل المنظمات العالمية التي دائما ما تنادي بحقوق العيش والعمل في سلام، إلا أنها تغض طرفها عما يحدث من انتهاك كبير للفرق الطبية والقصف المستمر على المستشفيات، بالتدخل والانتباه إلى الوضع الجسيم في غزة.

وعن دور مصر في إدخال المساعدات لغزة واستقبال الجرحى والمصابين، قال في تصريح خاص لـ«الوطن»: «نثمن ما فعلته مصر، فهي أم الدنيا والجارة الشقيقة لنا، وما قدمته هو أمر مهم لكن الوضع في غزة يحتاج إلى الكثير والكثير ولا حديث عن شيء قبل وقف إطلاق النار حتى لا يتدهور الوضع أكثر ما هو عليه».

وحذر من الوضع الصحي في فلسطين، مؤكدا أنه ربما تتفشى الكثير من الأمراض بين الفلسطينيين، خاصة أن المناطق ملوثة ولا توجد فيها نظافة، وربما فقد الكثير من الفلسطينيين أجزاءً من أجسادهم وربما عائلاتهم، وهو ما أصابهم بأمراض مزمنة من تداعيات الحرب وهول الكوارث التي تحيط بهم.