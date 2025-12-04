ماذا تأكل وتشرب بعد التمارين الرياضية؟.. نصائح لتسريع استشفاء العضلات

التمرين الرياضي يعد خطوة مهمة للحفاظ على الصحة العامة، ولكن ما بعد التمرين هو أيضًا جزء لا يقل أهمية في عملية الاستشفاء، وغذاؤك بعد الرياضة، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على تعافي العضلات ومستوى الطاقة لديك، لذا فيما يلي، أبرز الأطعمة والمشروبات التي يجب الابتعاد عنها بعد بذل المجهود البدني، وأخرى يفضل تناولها لضمان أفضل النتائج، وفقًا لموقع Healthline.

أطعمة ومشروبات يجب تجنبها بعد التمرين

- الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة يمكن أن تبطئ من عملية الهضم، ما يؤثر على امتصاص العناصر الغذائية المهمة مثل الوجبات السريعة مثل البرجر والبطاطس المقلية، ويجب تجنب تناول الأطعمة الدهنية لمدة 1-2 ساعة بعد التمرين، حتى لا تتداخل مع عملية تعافي العضلات.

- المشروبات السكرية والعصائر المعبأة، لأن العصائر المحلاة والمشروبات الغازية تحتوي على كميات كبيرة من السكر، ما يمكن أن يرفع مستوى السكر في الدم بشكل مفاجئ، ثم يتسبب في انخفاضه بسرعة، استبدلها بالماء أو المشروبات الخالية من السكر.



- الأطعمة الغنية بالصوديوم والأطعمة المعالجة والمملحة يمكن أن تؤدي إلى احتباس السوائل، ما يزيد من الشعور بالانتفاخ ويقلل من قدرتك على استعادة توازن الإلكتروليتات في الجسم مثل البطاطس المقلية، الأطعمة الجاهزة، وبعض الوجبات المجمدة.

أطعمة ومشروبات يفضل تناولها بعد التمرين

- البروتينات مثل الدجاج المشوي أو السمك، لأن البروتين يساعد في إصلاح العضلات التي تم إرهاقها أثناء التمرين، يجب تناول مصدر بروتين عالي الجودة مثل صدور الدجاج أو السمك للحصول على الأحماض الأمينية التي تحتاجها العضلات للشفاء.

- الكربوهيدرات مثل الأرز البني أو البطاطا الحلوة، لأن الكربوهيدرات ضرورية لإعادة تعبئة مخزون الجليكوجين في العضلات بعد التمرين، لذا احرص على تناول كربوهيدرات معقدة مثل الأرز البني أو البطاطا الحلوة بعد التمرين لاستعادة الطاقة المفقودة.

- الماء لأن الترطيب أمر بالغ الأهمية بعد التمرين، وأفضل طريقة لترطيب الجسم هي شرب الماء، وإذا كنت قد مارست تمارين عنيفة، قد تحتاج إلى مشروبات تحتوي على إلكتروليتات لاستعادة الصوديوم والبوتاسيوم، لذا يمكنك تناول مشروبات الإلكتروليت الطبيعية مثل ماء جوز الهند.

- الفواكه الطازجة مثل الموز أو التوت، لأن الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن تساعد في إعادة توازن العناصر الغذائية وتحسن عملية التعافي، لذا تناول فواكه مثل الموز للتعويض عن البوتاسيوم والتوت الذي يحتوي على مضادات الأكسدة للمساعدة في تقليل الالتهابات.

- الزبادي اليوناني لأنه يحتوي على البروتين والكالسيوم ويعزز نمو العضلات، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة بعد التمرين مع بعض الفواكه والمكسرات.