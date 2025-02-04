«الشباب والرياضة» تعلن وظائف شاغرة برواتب مجزية.. اعرف الشروط والتخصصات

أعلنت مبادرة توظيف مصر التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وظائف شاغرة بإحدى الشركات في تخصصات متنوعة وبرواتب مجزية، وذلك في إطار دورها في توفير فرص عمل للشباب بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

تفاصيل فرص عمل وزارة الشباب والرياضة

ونستعرض خلال هذا التقرير تفاصيل فرص عمل مبادرة توظيف مصر، من حيث الشروط والتخصصات المطلوبة، والحقوق والمميزات وكيفية التقديم عليها، وذلك على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة لوظائف الشباب والرياضة

توفر شركة بيكيا باي – Bekya pay فرص عمل للشباب في التخصصات الآتية:

1- سائق سيارة ربع نقل.

2- سائق تروسيكيل.

3-مندوب منازل.

4- مندوب محلات.

شروط القبول في وظائف الشباب والرياضة

يشترط للقبول في الوظائف توافر الآتي:

- رخصة قيادة للسائقين.

- صحيفة جنائية.

- عدد ساعات العمل 9 ساعات.

- المغتربون 25 يوم عمل و5 أيام إجازة.

- 6 أيام عمل ويوم إجازة لغير المغتربين.

- السن من 20 إلى 40 سنة.

- أماكن العمل: محافظة الإسكندرية.

المميزات والحقوق الوظيفية

يحصل المقبولون في الوظائف على الحقوق والمميزات الوظيفية الآتية:

* تامين طبي واجتماعي.

* مكافآت لساعات العمل الإضافية.

* توفير سكن للمغتربين.





كيفية التقديم على الوظائف

وللتقديم على الوظائف يمكن ملء هذه الاستمارة المخصصة من قبل وزارة الشباب والرياضة.



