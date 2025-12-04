سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 12-4-2025.. آخر تحديث

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 12-4-2025.. آخر تحديث

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 12-4-2025.. آخر تحديث

كشفت البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية عن تحديث جديد في سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12-4-2025؛ إذ سجل الدرهم الإماراتي نحو 13.94 جنيه للشراء، مقابل 13.98 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر البنوك الحكومية في مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وتداول سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 12-4-2025، في مختلف البنوك العاملة بمصر، وفق آخر تحديثات معلنة عبر مواقع البنوك الإلكترونية الرسمية كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم مقابل الجنيه المصري 13.95 جنيه لعملية الشراء، مقابل 15.99 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري عند 13.96 جنيه لعملية الشراء مقابل 14 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

وتداول سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة اليوم السبت عند 13.94 جنيه للشراء مقابل 13.98 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

وتحدد سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر عند مستوى 13.94 جنيه للشراء مقابل 13.98 جنيه للبيع.

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