إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بأكتوبر ثالث

أصيب 7 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم خلال حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل في الجيزة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.



وتلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من المقدم محمد داود رئيس مباحث أكتوبر ثالث، يفيد فيه بأنه خلال سير ميكروباص قيادة سائق 40 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبصحبته 6 أشخاص اصطدم بسيارة ربع نقل، ما أدى إلى إصابتهم جميعا، وتولت النيابة التحقيق.