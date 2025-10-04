مباحث أكتوبر تلقي القبض على عاملين تسببا في حريق محل

ألقت مباحث أكتوبر القبض على عاملين في جمع الخردة، تسببا في حريق محل باستخدام الألعاب النارية، وتم إخماد الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من المقدم محمد راغب، رئيس مباحث أكتوبر، يفيد بالقبض على شخصين: روماني. ف، 40 عامًا، وكريم. س، 22 عامًا، يعملان في جمع الخردة، إذ قاما أثناء لهوهما بالألعاب النارية في الشارع بإلقاء صاروخ على باب محل دهانات مغلق، مما أدى إلى نشوب حريق داخل المحل بالكامل. تم القبض عليهما، وبمواجهتهما أمام المقدم محمد راغب، اعترفا بارتكابهما الواقعة دون قصد أثناء لهوهما بالألعاب النارية، وتحرر محضر بالواقعة.