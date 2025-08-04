القبض على نجل الفنان محسن منصور بعد دهسه شابا في أكتوبر

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على نجل الفنان محسن منصور، بعد وفاة شاب أسفل عجلات سيارته الملاكي بمنطقة أكتوبر.

وتلقى اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول مفاده وقوع مصادمة ووجود متوفى بأحد شوارع القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة شاب متوفى، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحمد محسن منصور، 27 سنة، نجل الفنان محسن منصور، وألقي القبض عليه وتم التحفظ على سيارته.



ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة المراقبة على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.