وزير الاتصالات يشهد ختام النسخة الثانية لمؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ختام فعاليات النسخة الثانية لمؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025 فى جامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى نظمته واستضافته الجامعة بشراكة استراتيجية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وشركة Ntervento وسفارة هولندا بالقاهرة تحت شعار «تمكين مجتمع الذكاء الاصطناعي» خلال الفترة من 10 إلى 12 أبريل بمشاركة أكثر من 1500 شخص، و90 متحدثًا يمثلون نخبة من صناع القرار وقادة الصناعة والمتخصصين والمجتمع الأكاديمي والمبتكرين ورواد الأعمال للمساهمة في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حضر فعاليات المؤتمر بيتر موليما سفير هولندا لدى القاهرة، وقيادات جامعة مصر للمعلوماتية.

أشار الدكتور عمرو طلعت، إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على استضافة هذا المؤتمر الإقليمي للعام الثاني على التوالي في ضوء تزايد الاهتمام العالمى بهذه التقنيات، مضيفا أن مصر بدأت منذ 2019 في الاهتمام بمجال الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي الذي يضم الجهات المعنية بهذا المجال، فضلا عن إصدار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وإطلاق الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، مؤكدا أن هذه التقنيات لم تعد محل اهتمام المجتمع المعلوماتي فقط بل محط اهتمام جميع مؤسسات الدولة من قطاع حكومي، وجامعات ومؤسسات علمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص من أجل الاستفادة من إمكانياتها.

طلعت: أهمية رفع الوعي المجتمعي حول إمكانيات الذكاء الاصطناعي ومخاطره

ولفت إلى أنه في إطار تنفيذ مستهدفات النسخة الأولى من الاستراتيجية تم تأسيس مركز الابتكار التطبيقى لبناء تطبيقات باستخدام هذه التكنولوجيا بالغة الأهمية، موضحا أنه تم البدء فى عام 2024 فى وضع النسخة الثانية من الاستراتيجية والتي صدرت في أوائل العام الحالي، وتستهدف تنفيذ 6 محاور يتم العمل على إنجازها بشكل متوازٍ وتشمل، أولا: توفير بنية تحتية معلوماتية وحوسبية يمكن من خلالها بناء منظومات للذكاء الاصطناعي وإتاحة جزء من هذه الموارد للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال بناء حلول باستخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدتها على المزيد من الابتكار فى هذا المجال، ثانيا: البيانات والتي تُعد قوام صناعة الذكاء الاصطناعى وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حماية خصوصية البيانات وإتاحتها للشركات المعنية بالذكاء الاصطناعي، ثالثا: بناء التطبيقات لتوفير حلول لمجابهة التحديات فى مختلف القطاعات مثل الرعاية الصحية والزراعة والبيئة والموارد المائية، وغيرها من القطاعات.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن المحور الرابع معني بتوسيع قاعدة المهارات والكوادر القادرة على بناء منظومات باستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات والمجالات، مؤكدا أن الإبداع والعقل البشرى والفكر الابتكاري هو دوما عنصر رئيس في الاستراتيجية، حيث يتم إطلاق المزيد من المبادرات التدريبية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع فى مختلف المراحل العمرية لتمكين المواطنين من الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن المحور الخامس معني بتوفير بيئة داعمة للإبداع في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تشجيع الشركات الناشئة ورعايتها ضمن البرامج والمبادرات المقدمة في مراكز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا»، مضيفا أن المحور السادس معني بالحوكمة ووضع أطر تنظيمية وتشريعية قادرة على تنظيم صناعة الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، أثنى بيتر موليما، سفير هولندا لدى القاهرة، على التطورات التي تشهدها مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مشتركا قوى بين مصر وهولندا، مؤكدا على أهمية توافر كوادر مدربة لا سيما مع احتياج هولندا للمهارات الرقمية، لافتا إلى أن منظومة ريادة الأعمال في هولندا قائمة على التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص؛ معربا عن اهتمامه بالتعرف على مجتمع ريادة الاعمال والتكنولوجيات الرقمية في مصر وأنشطة الشركات الناشئة العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما قام الدكتور عمرو طلعت بجولة داخل المعرض المقام على هامش فعاليات المؤتمر والذى أقيم بمشاركة عدد من الشركات المحلية والعالمية وشركات ناشئة متخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهولندا.

هذا ويُعد المؤتمر أحد أبرز الأحداث التكنولوجية فى المنطقة، ويجمع مجتمع الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات بهدف تعزيز الابتكار والتعاون من خلال طرح سلسلة من النقاشات العميقة فى 25 موضوعًا لإتاحة فرص التشبيك واستكشاف أحدث الاتجاهات والابتكارات فى مجالى الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات. وعقدت فعاليات المؤتمر على مدار يومين عبر الإنترنت، واختتمت فعالياته فى اليوم الثالث بمقر الجامعة.