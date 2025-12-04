توجيهات عاجلة بشأن مشرفي حجاج الجمعيات الأهلية 2025

أصدرت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، مجموعة من الضوابط المُهمة بشأن حج الجمعيات الأهلية 2025، انطلاقاً من رؤيتها لتحقيق أعلى مستوى من التخطيط والتحضير لموسم حج الجمعيات، مشددة على مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية التنظيم الجيد لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

دورة تثقيفية وتوعوية

وشددت المؤسسة في نشرة مُعممة على المديريات حصلت «الوطن» مضمونها، على ضرورة تحديد مجموعات الحجاج الخاصة بكل مشرف، والتأكيد على كل مشرف البدء بالتواصل مع الحجاج وعمل جروب على الواتساب خاص بمجموعته، وتحديد مواعيد لعقد دورة تثقيفية وتوعوية شاملة لحجاج الجمعيات بمستوياتهم الثلاثة، وإبلاغ الحجاج بمكان وزمان عقد الندوة.

جدول أعمال الندوات

كما أكدت المؤسسة في نشرتها، على ضرورة الاتفاق على جدول أعمال الندوات وتحديد المتحدثين ومخاطبة الجهات المعنية بتوفير عالم من علماء الأزهر الشريف، والتشديد على أهمية وسرعة التعارف والتقارب بين الحجاج، وملء استمارة التعارف وتجميع الحالات المرضية قبل انعقاد الدورة التدريبية للمشرفين، و️تحديد مسئول المطبوعات اللازمة للندوات والمشاعر «منى وعرفة».