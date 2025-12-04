وفد من «حماس» يتوجه إلى القاهرة للمشاركة في مفاوضات وقف العدوان على غزة

ذكرت حركة حماس أن الوفد المفاوض بالحركة، برئاسة خليل الحية، توجه إلى القاهرة تلبية لدعوة من مصر، حيث سيتم الاجتماع والمتابعة مع الوسطاء من مصر وقطر، بحسب فضائية «القاهرة الإخبارية».

ويأتي الاجتماع في إطار مواصلة الجهود والمساعي الهادفة إلى التوصل لاتفاق ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني

وقالت الحركة في بيانها الصادر مساء اليوم السبت: «نتعامل بإيجابية مع أي مقترحات تضمن وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال من قطاع غزة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والتوصل إلى صفقة تبادل جادة».