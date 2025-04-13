«البترول» تحدد سعر بيع طن المازوت بالمواصفات العادية

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 167 لسنة 2025، بشأن سعر بيع الطن من المازوت، وذلك في العدد 81 الصادر في 10 أبريل 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 10 آلاف و500 جنيه لكل طن تسليم مستودعات التوزيع الصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقي القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى.

بينما جاء في المادة الثانية من القرار، أن يستمر العمل بأسعار بيع المازوت لباقي القطاعات على النحو التالي:

- 1500 جنيه، تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة.

6500 جنيه، تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التي تبيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، يلغى كل ما يخالف أحكام القرار، وفي المادة الرابعة من القرار، على الجهات المختصة تنفيذ القرار، وفي المادة الخامسة من القرار، ينشر القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من يوم 11-4-2025.