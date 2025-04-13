«البترول» تحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب

«البترول» تحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب

«البترول» تحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 167 لسنة 2025، بشأن سعر بيع الطن من المازوت، وذلك في العدد 81 الصادر في 10 أبريل 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب بـ210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عند سعر بيع طن المازوت 10 آلاف و500 جنيه لكل طن.

كما جاء في المادة الثانية من القرار، يراعى تعديل سعر بيع الغاز الطبيعي المحدد في القرار طبقا لتغير سعر بيع المازوت وبذات النسبة.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، على الجهات المختصة تنفيذ القرار، وفي المادة الرابعة من القرار، ينشر القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من يوم 11-4-2025.

0000

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا