«البترول» تحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 167 لسنة 2025، بشأن سعر بيع الطن من المازوت، وذلك في العدد 81 الصادر في 10 أبريل 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب بـ210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عند سعر بيع طن المازوت 10 آلاف و500 جنيه لكل طن.

كما جاء في المادة الثانية من القرار، يراعى تعديل سعر بيع الغاز الطبيعي المحدد في القرار طبقا لتغير سعر بيع المازوت وبذات النسبة.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، على الجهات المختصة تنفيذ القرار، وفي المادة الرابعة من القرار، ينشر القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من يوم 11-4-2025.