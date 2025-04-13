نقل تبعية الطريق الساحلي النفقي من «الطرق والكباري» إلى محافظة جنوب سيناء

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة النقل رقم 137 لسنة 2025، بشأن نقل تبعيتها من الطريق الساحلي النفق شرم الشيخ من الهيئة العامة للطرق والكباري إلى محافظة جنوب سيناء، وذلك في العدد 83 في 13 أبريل 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، نقل تبعية المسافات المتبقية من الطريق الساحلي (النفق- شرم الشيخ) من الهيئة العامة للطرق والكبارى إلى محافظة جنوب سيناء وهي:

- 230 كيلومترا من عيون موسى حتى كمين الوادي بطور سيناء مرورا بمدن رأس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس حتى طور سيناء.

- 70 كيلومترا من كمين الساحل بطور سيناء حتى الكيلو (70) من كمين الساحل اتجاه شرم الشيخ نقطة تقاطع الطريق الساحلي مع الطريق الدولي الجديد (النفق- شرم الشيخ).

وجاء في المادة الثانية من القرار، أنه على المختصين تعديل الخرائط المساحية والكشوف المنوه عنها بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحيث تتضمن المسافة المحددة بالمادة السابقة.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.