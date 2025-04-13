سعر الريال السعودي اليوم الأحد 13-4-2025 أمام الجنيه المصري في البنوك

حقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 13-4-2025 في البنوك المصرية مستويات مستقرة، ليتداول عند متوسط معلن من البنك المركزي المصري عند مستويات 13.62 جنيه للشراء و13.68 جنيه للبيع.

ونستعرض في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه والعملات الأخرى في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وبنوك المعاملات الإسلامية بالفترة الصباحية.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل اليورو

يتداول سعر الريال السعودي اليوم أمام اليورو عالميا، عند 0.23 يورو على مستوى الشراء.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار الأمريكي

وصل سعر الريال السعودي اليوم أمام الدولار إلى 0.27 ريال للشراء عالميا.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري صباحا، 13.62 جنيه للشراء و13.68 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

ويتداول سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر بالتعاملات الصباحية، عند مستويات 13.62 و13.68 جنيه للشراء والبيع، بالترتيب.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة بالفترة الصباحية، 13.62 جنيه للشراء و13.68 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية بالتعاملات الصباحية، 13.64 جنيه للشراء و13.68 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي صباحا، مستويات قرب 13.65 جنيه للشراء و13.68 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي، 13.7 جنيه للشراء و13.76 جنيه للبيع.