قصف إسرائيلي يدمر مستشفى المعمداني بمدينة غزة ويخرجه من الخدمة

كشفت مصادر إعلامية فلسطينية، عن خروج مستشفى المعمداني بمدينة غزة من الخدمة بشكل كامل، وذلك عقب قصف مباشر نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف قسم الطوارئ بالمستشفى، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأسفر القصف عن اشتعال النيران في مبنى الاستقبال والطوارئ، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وتسبب هذا الاعتداء في توقف جميع الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى، والذي كان يعد من أهم المرافق الصحية التي تقدم الرعاية للمصابين والمرضى في غزة.

وأظهرت مشاهد مؤلمة مرضى ومصابين يفترشون الشوارع المحيطة بالمستشفى بعد تدميره.