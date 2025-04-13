«التنمية المحلية» توجه بإزالة عقار مخالف في عين شمس

«التنمية المحلية» توجه بإزالة عقار مخالف في عين شمس

«التنمية المحلية» توجه بإزالة عقار مخالف في عين شمس

تلقت وزارة التنمية المحلية شكوى من سكان شارع فتحي إسماعل بمنطقة عين شمس في محافظة القاهرة، تفيد بتضررهم من وجود عقار مخالف يجري بناءه حالياً ويؤثر على سلامة العقارات المجاورة وتعريض حياة المواطنين إلى الخطر.

وزارة التنمية المحلية تحقق في الشكوى

ووجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة لفحص الشكوى على أرض الواقع، وقام فريق برئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش بالوزارة بالتوجه إلى العقار محل الشكوى، وتبين أن العقار بالكامل مخالف من الطابق الأرضي والميزانين وحتى الطابق السادس.

وأشارت الوزيرة، إلى أن قطاع التفتيش تواصل مع سكرتير عام المحافظة ونائبة المحافظة للمنطقة الشرقية، وجرى البدء في إزالة العقار بالكامل، وإزالة سقف الدور السادس علوي وحوائط العقار، وذلك بتواجد شركة المرافق ورئيس الحي وجاري استكمال تنفيذ أعمال الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

التعامل مع مخالفات البناء

وأكدت أنه لا تهاون في التصدي بكل حسم لأي مباني مخالفة والبناء دون ترخيص في المحافظات، مؤكدة على وجود متابعة يومية لكافة شكاوى المواطنين التي ترد للوزارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما وجهت قطاع التفتيش بالوزارة باستمرار المتابعة حتى الانتهاء تماما من إزالة العقار بالكامل، ليكون رسالة للمخالفين بعدم ارتكاب أي مخالفات.

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