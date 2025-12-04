«التنمية المحلية»: تعديل مواعيد غلق المحال والمطاعم نهاية الشهر

«التنمية المحلية»: تعديل مواعيد غلق المحال والمطاعم نهاية الشهر

«التنمية المحلية»: تعديل مواعيد غلق المحال والمطاعم نهاية الشهر

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه من المقرر، وفق القرار الوزاري، تعديل مواعيد غلق المحلات والمولات والمطاعم والكافيهات والورش وفق التوقيت الصيفى، وذلك فى يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل التى توافق 25 أبريل الجارى، وفى انتظار صدور موافقة مجلس الوزراء بهذا الشأن.

المواعيد الصيفية للمحلات

وأضاف قاسم لـ«الوطن» أن فترة شهر رمضان وعيد الفطر تم خلالها تعديل مواعيد عمل المحلات لتناسب الوضع القائم، حيث كانت المحلات تعمل حتى الثانية صباحًا، لافتًا إلى أن المواعيد الشتوية للمحلات تبدأ من الخميس الأخير من شهر سبتمبر، وتستمر حتى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وبعدها يبدأ العمل بالمواعيد الصيفية للمحلات.

أنشطة مستثناه من مواعيد العمل

وتتضمن مواعيد غلق المحلات الصيفية والمولات العمل من السابعة صباحًا والغلق فى الحادية عشرة مساءً، مع مدّ العمل ساعة أيام الإجازات والخميس والجمعة لتُغلق فى الثانية عشرة منتصف الليل، أما المطاعم والكافيهات فتعمل من الخامسة صباحًا وتغلق فى الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواى على مدار 24 ساعة، بينما تبدأ مواعيد عمل الورش من الثامنة صباحًا وتغلق فى السابعة مساءً، مع استثناء البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات ومحلات بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن.

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