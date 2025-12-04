«التنمية المحلية»: تلقينا 50 شكوى بشأن تعريفة المواصلات

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن جميع المحافظات أعلنت بشكل رسمي التعريفة الجديدة لركوب السيارات في مختلف المواقف، لافتة إلى استمرار المحافظين ونوابهم والقيادات التنفيذية جولاتهم الميدانية على مدار اليوم الثاني للوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفة لسيارات الأجرة بعد اعتمادها رسميًا.

متابعة عمل المواقف

وأشارت الدكتورة منال عوض، في بيان، اليوم السبت، إلى أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع لتطبيق التعريفة الجديدة وتعريف المواطنين بالمحافظات بها عبر كافة الوسائل المتاحة سواء الملصقات داخل المواقف أو على السيارات، أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بكل محافظة لإعلام المواطنين المستخدمين لسيارات السرفيس والرحلات والنقل الجماعي بين المحافظات وبعضها.

التعامل الفوري مع الشكاوى

ووجهت وزيرة التنمية المحلية القيادات التنفيذية بالمحافظات بالتعامل الفوري مع أي شكاوي أو مخالفات يتم رصدها من المواطنين وإبلاغها عبر الخطوط الساخنة ومنظومة الشكاوي في مختلف المحافظات ومبادرة «صوتك مسموع» بالوزارة، مشيرة إلى أهمية شعور المواطنين بالتفاعل الإيجابي والسريع من قيادات الإدارة المحلية وخاصة رؤساء المدن والمراكز ورؤساء الوحدات المحلية لمتابعة سير العمل بالمواقف واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين لزيادة تعريفة الركوب الجديدة المعلنة من المحافظات والتعامل بمنتهى الجدية مع الشكاوى بصورة سريعة بما يحقق الإنضباط.

وأشار إلى أن مبادرة «صوتك مسموع»، تلقت على مدار أمس الجمعة وحتي ظهر اليوم السبت، نحو 50 شكوى واستفسارا عبر وسائل التواصل الخاصة بها عن الأسعار والتعريفة الجديدة للأجرة بعد زيادتها، وتركزت الشكاوي في محافظات القاهرة والجيزة والغربية ودمياط والدقهلية وسوهاج وأسوان والقليوبية وأسيوط والشرقية والإسماعيلية والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية.