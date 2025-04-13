«التنمية المحلية» تطلق برنامجين تدريبيين حول حقوق الإنسان وريادة الأعمال

«التنمية المحلية» تطلق برنامجين تدريبيين حول حقوق الإنسان وريادة الأعمال

«التنمية المحلية» تطلق برنامجين تدريبيين حول حقوق الإنسان وريادة الأعمال

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، انطلاق برنامجين تدريبيين بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اليوم الأحد، ضمن فعاليات الأسبوع الـ32 من الخطة التدريبية 2024/ 2025، موضحة أن عدد المستفيدين من البرنامجين 100 متدرب من مختلف المحافظات.

تطوير مهارات منظومة حقوق الإنسان

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج الأول يركز على تطوير مهارات وإدارة منظومة حقوق الإنسان، وتشرف على تنفيذها وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرة إلي أن الدورة تهدف إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان داخل الهياكل المؤسسية للإدارة المحلية، وتفعيل عمل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، ورفع كفاءة العاملين بها في التعامل مع شكاوى المواطنين، خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان.

تأهيل الكوادر

وأشارت «عوض» إلى أنه سيتم تنظيم برنامج تدريبي أخر حول ريادة الأعمال للمديرين والعاملين بإدارات المشروعات، والإدارة الاستراتيجية، والاستثمار، ومكاتب «مشروعك» بالمحافظات، لافتة إلي أن هذا البرنامج يأتي في إطار دعم الدولة لبيئة ريادة الأعمال وتأهيل الكوادر المحلية للتعامل مع رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، وإتاحة فرص تمويل متنوعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والمشرف على مركز سقارة، أن منظومة التدريب بسقارة تلعب دوراً هاماً و رئيسياً كأحد الأطر الأساسية لوزارة التنمية المحلية فى خطتها لرفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية فى مجال إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وامتلاك المهارات الشخصية التى تساعدهم على قيادة النقلة النوعية فى دور الإدارة المحلية، بالإضافة إلى امتلاك المهارات المهنية الأساسية المطلوبة فى مجال التخطيط وإدارة الاصول بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية المحلية.

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