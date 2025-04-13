بنك القاهرة يتيح فتح الحسابات مجانا حتى 30 أبريل

كشف بنك القاهرة عن إمكانية فتح العديد من الحسابات البنكية مجانا حتى 30 أبريل 2025، سواء حسابات توفير أو جارية.

فتح حساب ببنك القاهرة مجانا

ووفقا للموقع الرسمي للبنك، فإنَّه يمكن لأي شخص يحمل بطاقة شخصية سارية ولا يمتلك حسابات بـ بنك القاهرة، زيارة أحد الفروع التابعة للبنك والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وطلب فتح حساب بالبنك؛ ليتمتع بالعديد من المزايا أبرزها الإعفاء من دفع أية رسوم خاصة بفتح الحساب.

افتح الحساب أونلاين دون الذهاب للفرع

وأوضح بنك القاهرة، أنه يمكن طلب فتح الحساب عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبنك أو من خلال التطبيقات الرقمية، وملء استمارة إلكترونية، وسيتم إرسال الطلب مع زيارة الفرع لاستكمال الإجراءات الخاصة بفتح الحساب البنكي دون دفع أية رسوم خاصة بفتح الحساب أو التقيد بشرط الحد الأدنى للرصيد.

ويقدم بنك القاهرة لعملائه وملايين المتعاملين مع البنوك أوعية ادخارية متنوعة، وحسابات بنكية مختلفة سواء حسابات جارية أو توفير، ومن بينها حساب وفَّر وبكرة.

مزايا فتح حساب ببنك القاهرة حتى 30 أبريل

ويهتم بنك القاهرة بالمشاركة في مبادرات الشمول المالي التي يطلقها البنك المركزي المصري على مدار العام، ليقدم العديد من المزايا لعملائه بشكل دوري، وأبرزها ما يلي:

- فتح الحسابات البنكية مجانا دون اشتراط الحد الأدنى للرصيد بالحساب.

- الاكتفاء بتقديم صورة البطاقة الشخصية سارية بدلاً من تقديم العديد من المستندات والأوراق، وذلك لفتح حسابات الشمول المالي.

- إصدار بطاقات الخصم المباشر وميزة مجانا.

- إعفاءات من المصروفات الإدارية على بعض أنواع القروض والمنتجات البنكية للعديد من الشرائح والفئات المجتمعية، وأبرزها رائدات الأعمال.