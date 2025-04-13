بنك القاهرة يتيح فتح الحسابات مجانا حتى 30 أبريل

بنك القاهرة يتيح فتح الحسابات مجانا حتى 30 أبريل

بنك القاهرة يتيح فتح الحسابات مجانا حتى 30 أبريل

كشف بنك القاهرة عن إمكانية فتح العديد من الحسابات البنكية مجانا حتى 30 أبريل 2025، سواء حسابات توفير أو جارية.

فتح حساب ببنك القاهرة مجانا

ووفقا للموقع الرسمي للبنك، فإنَّه يمكن لأي شخص يحمل بطاقة شخصية سارية ولا يمتلك حسابات بـ بنك القاهرة، زيارة أحد الفروع التابعة للبنك والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وطلب فتح حساب بالبنك؛ ليتمتع بالعديد من المزايا أبرزها الإعفاء من دفع أية رسوم خاصة بفتح الحساب.

افتح الحساب أونلاين دون الذهاب للفرع

وأوضح بنك القاهرة، أنه يمكن طلب فتح الحساب عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبنك أو من خلال التطبيقات الرقمية، وملء استمارة إلكترونية، وسيتم إرسال الطلب مع زيارة الفرع لاستكمال الإجراءات الخاصة بفتح الحساب البنكي دون دفع أية رسوم خاصة بفتح الحساب أو التقيد بشرط الحد الأدنى للرصيد.

ويقدم بنك القاهرة لعملائه وملايين المتعاملين مع البنوك أوعية ادخارية متنوعة، وحسابات بنكية مختلفة سواء حسابات جارية أو توفير، ومن بينها حساب وفَّر وبكرة.

مزايا فتح حساب ببنك القاهرة حتى 30 أبريل

ويهتم بنك القاهرة بالمشاركة في مبادرات الشمول المالي التي يطلقها البنك المركزي المصري على مدار العام، ليقدم العديد من المزايا لعملائه بشكل دوري، وأبرزها ما يلي:

- فتح الحسابات البنكية مجانا دون اشتراط الحد الأدنى للرصيد بالحساب.

- الاكتفاء بتقديم صورة البطاقة الشخصية سارية بدلاً من تقديم العديد من المستندات والأوراق، وذلك لفتح حسابات الشمول المالي.

- إصدار بطاقات الخصم المباشر وميزة مجانا.

- إعفاءات من المصروفات الإدارية على بعض أنواع القروض والمنتجات البنكية للعديد من الشرائح والفئات المجتمعية، وأبرزها رائدات الأعمال.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا