مجلس الوزراء: 21 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، منذ قليل، قراراً رسميا بموعد إجازة مناسبة عيد شم النسيم، يوم 21 أبريل الجاري، منوها بأن القرار يشمل إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

الإجازات تسري على الجامعات الحكومية والخاصة

وفي السياق ذاته كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالإجازات تسري على الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وتابعت المصادر، أن الدراسة منتظمة بمختلف الكليات بعد انتهاء فترة الإجازات وأن الاستعدادات تجرى على قدم وساق استعدادا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني نهاية العام الجامعي وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.