موعد شم النسيم 2025 في مصر.. العد التنازلي بدأ

موعد شم النسيم 2025 في مصر.. العد التنازلي بدأ

موعد شم النسيم 2025 في مصر.. العد التنازلي بدأ

أيام قليلة تفصلنا عن موعد شم النسيم 2025 في مصر، تلك المناسبة التي ينتظرها الكثيرون للاحتفال بعيد الربيع بطرق مختلفة، إذ تتفتح به الورود والأزهار، وتعود الحياة للحدائق والمنتزهات بعد تفتح تلك الورود، وتتنوع أشكال الاحتفال بشم النسيم مثل تلوين البيض وتناول الفسيخ والرنجة، والخروج والتنزة برفقة الأسرة والأصدقاء، فضلا عن حصول الموظفين العاملين في الدولة على إجازة رسمية احتفالا بتلك المناسبة، الأمر الذي يجعلهم يهتمون بمعرفة موعد شم النسيم 2025 في مصر.

موعد شم النسيم 2025 في مصر

على مدار السنوات القليلة الماضية، أصبح شم النسيم يأتي كل عام في شهر أبريل، ليكون موعده هذا العام يوم الاثنين الموافق 21 أبريل الجاري، وبالنسبة لموعد الإجازة الخاصة به وفق الأجندة الرسمية لمجلس الوزراء لمواعيد العطلات الرسمية، فيكون موعد الإجازة في نفس اليوم، ولكن سنرى هل سيتم ترحيلها لتكون يوم الخميس مثل ما جرت العادة بترحيل العطلات الرسمية لضمها مع الإجازة الاسبوعية أم سيكون موعد الإجازة يوم الاثنين، ليتبقى 17 يوما على عيد شم النسيم.

شم النسيم

العطلات الرسمية المتبقية في عام 2025

وحددت الأجندة الرسمية لمجلس الوزارء أيضا مواعيد العطلات الرسمية المتبقية خلال عام 2025، لتتمثل في الآتي:

  • عيد تحرير سيناء: يوم الجمعة الموافق 25 أبريل الجاري.
  • عيد العمال: يوم الخميس الموافق 1 مايو المقبل.
  • عيد الأضحى المبارك: تبدأ إجازة عيد الاضحى المبارك يوم الخميس الموافق 5 يونيو، وتستمر حتى انتهاء عيد الاضحى.
  • رأس السنة الهجرية: يوم الخميس الموافق 26 يونيو.
  • ثورة 30 يونيو: يوم الاثنين الموافق 30 يونيو.
  • ثورة 23 يوليو: يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو.
  • المولد النبوي الشريف: يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر.
  • عيد نصر أكتوبر: يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر.

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