موعد إجازة شم النسيم 2025.. اعرف عدد العطلات الرسمية في أبريل

موعد إجازة شم النسيم 2025.. اعرف عدد العطلات الرسمية في أبريل

موعد إجازة شم النسيم 2025.. اعرف عدد العطلات الرسمية في أبريل

أيام قليلة تفضلنا عن الاحتفال بعيد الربيع لهذا العام، تلك المناسبة التي ينتظرها الكثير من المصريين للاحتفال به بطرق مختلفة ومتعددة، فمنهم من يحتفل بتلك المناسبة بالخروج والتنزه بالحدائق والمنتزهات، ومنهم من يحتفل به بتناول الرنجة والفسيخ وسط تجمعات العائلة والأصدقاء، إلى جانب تلوين الأطفال للبيض، ولكن ينتظر الموظفون المناسبة حتى يحصلون على إجازة تمكنهم من أخذ قسط من الراحة، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة موعد إجازة شم النسيم 2025.

موعد إجازة شم النسيم 2025

وحدد مجلس الوزراء موعد إجازة شم النسيم 2025 وفق الأجندة الخاصة بالعطلات الرسمية التي تم نشرها بالجريدة الرسمية، ليكون موعد شم النسيم هذا العام يوم الإثنين الموافق 21 إبريل، وبالتالي يكون موعد الإجازة في اليوم نفسه، ما لم يتم تأجيل العطلة الرسمية لتكون يوم الخميس مثل ما جرت العادة.

إجازة

عدد العطلات الرسمية المتبقية في شهر أبريل

وعن عدد العطلات الرسمية المتبقية في شهر أبريل 2025، فيتبقى يومين فقط للإجازات الرسمية، أولها إجازة شم النسيم يوم 21 أبريل، والإجازة الثانية الخاصة بعيد تحرير سيناء، والتي تكون يوم 25 أبريل الجاري، وتتبعها إجازة أخرى بعد عدة أيام منها وهي إجازة عيد العمال يوم 1 مايو المقبل.

أما بالنسبة لعدد أيام الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2025، فبعد إجازة شم النسيم سيتبقى عدد 7 أيام من العطلات الرسمية فقط، وتتمثل تلك الإجازات في:

عيد تحرير سيناء

عيد العمال

إجازة ثورة 30 يونيو

إجازة ثورة 23 يوليو

رأس السنة الهجرية

المولد النبوي الشريف

نصر 6 أكتوبر

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