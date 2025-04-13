أكد ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، أن الهجمات الإسرائيلية على المرافق الطبية في غزة «مؤسفة»، موضحًا أن هذه الهجمات من قبل الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى تدهور شامل في إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية في القطاع، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وأعلن لامي رفض لندن الشديد لاستئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة، موضحًا أن الإجراءات الإسرائيلية في غزة تنتهك القانون الدولي، مؤكدًا ضرورة إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة.

وطالب وزير الخارجية البريطاني، باستئناف المفاوضات لحل الأزمة في غزة، مشيرًا إلى أن أي حلول عسكرية في غزة لن تنهي الأزمة.