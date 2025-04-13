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وزير الخارجية البريطاني: هجمات إسرائيل على المرافق الطبية في غزة «مؤسفة»

وزير الخارجية البريطاني: هجمات إسرائيل على المرافق الطبية في غزة «مؤسفة»

وزير الخارجية البريطاني: هجمات إسرائيل على المرافق الطبية في غزة «مؤسفة»

أكد ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، أن الهجمات الإسرائيلية على المرافق الطبية في غزة «مؤسفة»، موضحًا أن هذه الهجمات من قبل الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى تدهور شامل في إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية في القطاع، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

الهجمات على المنشآت الطبية في غزة

وأشار وزير الخارجية البريطاني، إلى أن الهجمات على المنشآت الطبية تؤثر بشكل كبير على قدرة العاملين في المجال الطبي على تقديم الخدمات الضرورية للمدنيين الفلسطينيين في ظل العدوان المستمر.

لندن ترفض استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية بغزة

وأعلن لامي رفض لندن الشديد لاستئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة، موضحًا أن الإجراءات الإسرائيلية في غزة تنتهك القانون الدولي، مؤكدًا ضرورة إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة.

وطالب وزير الخارجية البريطاني، باستئناف المفاوضات لحل الأزمة في غزة، مشيرًا إلى أن أي حلول عسكرية في غزة لن تنهي الأزمة.

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