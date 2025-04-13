أسعار الذهب اليوم الأحد 13-4-2025 في مصر.. تحديث عيار 21

تحديثات جديدة شهدتها أسعار الذهب اليوم الأحد 13-4-2025 في محال الصاغة خلال التعاملات المسائية، وذلك للعديد من أنواع الأعيرة؛ إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 4650 جنيها للشراء دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وأوضحت شعبة الذهب في آخر تحديثاتها أسعار الذهب اليوم الأحد 13-4-2025 في مصر خلال التعاملات المسائية، وجاءت كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر خلال التعاملات اليومية إلى 5314 جنيها للشراء، و5280 جنيها للبيع، دون مصنعية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وبلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 4650 جنيها للشراء، و4620 جنيها للبيع دون مصنعية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 3986 جنيها للشراء، و3960 جنيها للبيع دون مصنعية.

سعر الذهب عيار 14

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر إلى 3100 جنيه للشراء، و3079 جنيها للبيع دون مصنعية.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 37 ألفا و200 جنيه للشراء، و37 ألفا و170 جنيها للبيع.